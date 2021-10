Malherbe doir reconquérir d'Ornano contre Guingamp

Les joueurs bas-normands en ont profité pour s’offrir une opposition en interne sur la pelouse du stade Venoix, vendredi 12 octobre. Le coach, Patrice Garande, a ainsi pu tester un nouveau schéma de jeu. Adepte du 4-2-3-1 depuis plusieurs années, le Stade Malherbe a travaillé un système à trois défenseurs, beaucoup moins usité. Nicolas Seube, Jean-Jacques Pierre et Jérémy Sorbon constituaient cette ligne de défense. Jean Calvé et Raphaël Guerreiro, les latéraux caennais au caractère offensif, évoluaient eux un cran plus haut dans ce 3-5-2. Enfin, Mathieu Duhamel et Livio Nabab formaient un duo d’attaquants complémentaires.

Gagner à domicile

Malherbe pourrait donc changer de dispositif sans craindre d’en être le premier déstabilisé. Il n’est pas dit pour autant que les Rouge et Bleu s’y essaieront dès ce vendredi 19 octobre contre Guingamp, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 2. Ils vont néanmoins devoir trouver une parade dans un stade où ils restent sur trois revers de suite et aucun but marqué. Guingamp, qui figure à la fois parmi les meilleures attaques et les moins bonnes défenses de Ligue 2, pourrait malgré tout leur convenir.