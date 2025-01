Patrimoine. Une ville normande dans le top 5 des villes où on râle le plus en France !

En France, râler, c'est un peu comme le fromage ou le pain : ça fait partie du patrimoine. Une étude récente a classé les villes où les habitants se plaignent le plus, et Le Havre décroche une belle quatrième place avec une note de 68,7. Pas mal, non ?

Mais attention, ici, on parle de plaintes vraiment sérieuses : embouteillages, coût de la vie, ou encore voisins un peu trop bruyants. Bref, tout ce qui nous donne une bonne excuse pour lever les yeux au ciel et soupirer bien fort.

Les champions du râlage : Lyon, Paris, et Nice

La médaille d'or revient à Lyon, avec un score impressionnant de 81,7. Suivent Paris (80,0) et Nice (79,0). Apparemment, entre un bouchon sur le périph et un serveur qui se trompe dans la commande, les Lyonnais ne manquent pas d'inspiration pour se plaindre.

Pourquoi râle-t-on ?

Les Français, et particulièrement les Havrais, ont de bonnes raisons de se plaindre. Voici le top 3 des frustrations locales :

• La circulation et l'état des routes (44,5%). Parce qu'attendre dans un bouchon, ça donne des envies de klaxon.

• Le coût de la vie (37,3%). Une baguette à plus d'un euro ? Impensable.

• La propreté ou les déchets (35,4%). Personne n'aime marcher sur un trottoir jonché de détritus.

Et bien sûr, on râle aussi sur les transports en commun et, parfois, sur nos voisins… mais ça, c'est un autre sujet.

Se plaindre, c'est utile ?

Bonne nouvelle : râler, ça sert ! Selon l'étude, 66% des sondés pensent que se plaindre permet d'obtenir des améliorations. Que ce soit pour signaler une rue en mauvais état ou pour réclamer un remboursement, râler peut être un vrai moteur de changement.