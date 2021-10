Le Celebration Day de Led Zeppelin au Cinémoviking de Saint-Lô

Il s'agit du concert historique de Led Zeppelin à l'O2 Arena de Londres en 2007, pour lequel 20 millions de fans s'étaient manifestés avec à la clé seulement 18.000 tickets.

Le 10 décembre 2007, Led Zeppelin montait sur scène à l'occasion d'un concert hommage en l'honneur de leur ami et co-fondateur d'Atlantic Records Ahmet Ertegun. Ce qui suivi fut un tour de force de plus de 2 heures de leur marque de fabrique, un rock n' roll teinté de blues qui devint instantanément une part de la légende Led Zeppelin.

Les membres fondateurs John Paul Jones, Jimmy Page et Robert Plant furent rejoins par Jason Bonham, le fils de leur batteur historique John Bonham, pour interpréter 16 titres de leur riche catalogue à l'image des brûlots "Whole Lotta Love," "Rock And Roll," "Kashmir," et "Stairway To Heaven."

Pratique. Séance à 20h ce jeudi 18 octobre. Réservation au Cinémoviking de Saint-Lô. Tarif normal : 12€.