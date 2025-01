Le Grand-Quevilly. A 12 et 15 ans, ils menacent un trentenaire au pistolet à billes

Faits Divers. Deux mineurs de 12 et 15 ans ont tenté de soutirer le portefeuille d'un trentenaire à l'aide d'un pistolet à billes, au Grand-Quevilly, lundi 13 janvier dans la soirée. Le plus jeune a pu être identifié et arrêté avec l'aide des agents de sécurité de l'Hyper U du Bois Cany.