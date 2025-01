Télévision. Qui va remplacer la chaîne C8 ? La nouvelle numérotation de la TNT dévoilée

Les chaînes C8 et NRJ12 vont disparaître le 28 février prochain, et Canal+ va abandonner sa numérotation 4 en juin. Ces changements induisent un grand chamboule-tout au niveau de la numérotation des 25 chaînes de la TNT. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), le régulateur des communications audiovisuelles et numériques, a dévoilé la nouvelle numérotation qui sera en vigueur à partir du 6 juin prochain.

Qui pour remplacer C8 ?

Pour les trois premières chaînes, rien ne va changer. Pour la 4, ce ne sera plus Canal+ mais France 4 qui va arriver. Cela crée un bloc de service public entre la 2 et la 5. La 6 reste M6 et la 7 Arte. Pour la 8 (actuellement C8), le créneau sera récupéré par La Chaîne parlementaire/Public Sénat. W9 (9), TMC (10) et TFX (11) ne bougent pas. La 12 (NRJ 12) deviendra le canal de Gulli, la chaîne pour enfants/famille.

Un bloc info

De la 13 à la 16, un changement important va arriver. Toutes les chaînes d'information en continu seront dans cet intervalle. BFMTV passe de la 15 à la 13, CNews de la 16 à la 14, LCI débarque sur la 15 et Franceinfo sur la 16. Les canaux 18 et 19 sont réservés aux deux nouvelles chaînes : CMITV et OFTV, choisi par l'Arcom lors de la dernière attribution de canaux TNT. CStar reste sur la 17. Les dernières chaînes ne changent pas : 21 L'Equipe, 22 6Ter, 23 RMC Story, 24 RMC Découverte, 25 Chérie 25.