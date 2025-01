Près de Rouen. Des associations dénoncent le "record de France" de rejet d'un polluant éternel par BASF 

Une pollution "record" au polluant éternel TFA par l'usine BASF, spécialisée dans la fabrication de produits phytosanitaires et située à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf, au sud de Rouen, a été dénoncée vendredi 10 janvier dans une lettre ouverte regroupant plusieurs partis et associations.

Une pollution "majeure et persistante"

La lettre a été envoyée à la préfecture, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal), l'agence de l'eau et l'Association régionale de santé (ARS) par le Comité de défense de l'environnement de Freneuse Boucle de Seine (Codef). Elle dénonce une pollution "majeure et persistante : les rejets en quantités anormalement élevées de TFA, un polluant éternel de la famille des PFAS, par l'usine BASF". Les eaux polluées ont atteint, selon cette lettre, une concentration en TFA de "420 000g/L" en entrée de la station d'épuration qui traite les rejets de l'usine BASF et "28 000g/L en sortie de station", donc directement dans la Seine, "les 21 et 23 mai 2024".

Des chiffres hors normes

Ces chiffres "hors normes", fournis par BASF dans le cadre d'une étude nationale ordonnée par l'Etat, constituent selon le courrier "un record français, et de très loin, de rejets de TFA, sur 2 500 industries testées". La source de cette pollution au TFA semble être la production par l'usine BASF de Fipronil, un insecticide "tueur d'abeilles" interdit d'utilisation en Europe mais toujours produit en France qui en a exporté 1 400 tonnes en 2023, selon l'ONG suisse Public Eye.

Le TFA (acide trifluoroacétique) est une molécule très persistante issue de la dégradation de certains "polluants éternels", les PFAS, substances présentes dans des pesticides, des revêtements anti-adhésifs de poêles, des mousses anti-incendie ou des cosmétiques, et particulièrement dans les rejets des usines qui les produisent. Peu d'études ont été menées sur le seuil de nocivité du TFA pour la santé, mais l'Institut national de la santé publique et de l'environnement néerlandais propose de fixer une norme à 2,2g/L, soit près de 13 000 fois moins que ce qui a pu être détecté à la sortie de la station d'épuration à Saint-Aubin-lès-Elbeuf.

L'Agence allemande chargée des produits chimiques a récemment proposé de classer le TFA comme toxique pour la reproduction, une étude du géant de la chimie Bayer démontrant "de graves malformations fœtales" sur les lapins. Les signataires du courrier demandent notamment la prise en charge de tests sur la population, la transparence sur ces rejets et leur présence dans les nappes phréatiques et une étude de l'impact des pollutions. Sont signataires les partis Ecologistes, MoDem, LFI, PS, PCF, Horizons, l'UFC Que Choisir, la CFDT et une dizaine d'associations.

