Politique. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, est mort

Une page de l'histoire politique française se tourne. Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national en 1972, est mort mardi 7 janvier à l'âge de 96 ans.

Cinq fois candidat à la présidentielle

L'homme politique d'extrême droite, qui a débuté sa carrière politique dans les années 1950, dans les sphères poujadistes, a ensuite marqué la vie politique de la Ve République. Député de 1956 à 1962 (à cheval entre la IVe et la Ve République) et de 1986 à 1988 à la faveur de la proportionnelle, député européen pendant 34 ans, candidat à l'élection suprême à cinq reprises, Jean-Marie Le Pen a notamment atteint le second tour de l'élection présidentielle de 2002, devançant Lionel Jospin et s'inclinant ensuite face à Jacques Chirac.

Depuis, malgré un reflux en 2007, son parti, devenu entre-temps le Rassemblement national sous l'impulsion de sa fille Marine Le Pen, n'a jamais cessé de progresser.

De très nombreuses politiques

Jean-Marie Le Pen a multiplié les polémiques au fil des décennies, relatives notamment à la Seconde Guerre mondiale. En 1987, il avait qualifié les chambres à gaz utilisées pour exterminer les Juifs de "détail" de l'Histoire. Des propos réitérés en 2015 et qui lui avaient valu une condamnation l'année suivante. Il avait également qualifié l'occupation allemande de "pas particulièrement inhumaine".

Un dernier procès

Jean-Marie Le Pen, de plus en plus diminué, était au cœur ces dernières années d'une affaire judiciaire, liée au détournement de fonds européens via l'embauche d'assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le Front national. Le procès se tient en ce moment même, avec la comparution, entre autres, de Marine Le Pen. Pas en état de comparaître, il ne sera donc jamais jugé pour ces faits.