Football (Ligue 1). Mercato : avec le départ de Steve Ngoura, le HAC lance l'opération réduction de l'effectif

C'est, pour le moment, la seule rumeur fondée de ce mercato hivernal : l'attaquant Steve Ngoura quitte le Havre Athletic Club (HAC), son club formateur, pour rejoindre le Cercles Bruges, actuel 13e du championnat de Belgique. Le transfert de l'international U20, âgé de 19 ans, a été officialisé vendredi 3 janvier. Il s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec le club belge avec qui il ne devrait pas apparaître avant février en raison d'une blessure au quadriceps.

Apparu à vingt reprises en Ligue 1, Steve Ngoura était titulaire lors des deux dernières rencontres du HAC, à Nice et face à Strasbourg. "Je pense que c'est bien pour lui et bien pour le club", commente malgré tout le coach havrais Didier Digard, qui voit en ce départ "une nécessité", alors que son effectif est composé de plus de trente joueurs sous contrat professionnel.

Un groupe resserré à l'entraînement

Avant la trêve de Noël, Didier Digard avait déjà émis, dans Le Débrief 100% HAC, son souhait "de réussir à faire partir des joueurs, s'ils ont quelque chose qui leur convient". Vendredi 3 janvier, en conférence de presse, le coach s'est dit prêt à resserrer son groupe à l'entraînement, sans d'ailleurs attendre la fin du mercato. "Quand on est coach, on est obligé de faire ce choix pour le bien du groupe, justifie Didier Digard, travailler la tactique avec autant de joueurs, c'est compliqué."

Le mercato d'hiver est ouvert jusqu'au lundi 3 février à 23 heures. Avec un déficit d'une dizaine de millions d'euros et une masse salariale encadrée par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le HAC ne pourra recruter que des joueurs libres ou en prêt.

