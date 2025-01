Alençon. Bientôt une épicerie sociale de la banque alimentaire ?

La banque alimentaire de l'Orne, basée à Alençon, a fait sa rentrée jeudi 2 janvier. Après une semaine de vacances, une dizaine de bénévoles s'affairaient à remplir de nouveau les stocks de marchandises, qui sont ensuite livrées notamment aux centres communaux d'action sociale (CCAS) du département. C'était l'occasion de faire le bilan de l'année 2024, marquée par la hausse du nombre de personnes accompagnées. Elles étaient plus de 10 000 l'année dernière. Egalement, plus de 20 tonnes de denrées supplémentaires (327 contre 302 tonnes) ont été distribuées par rapport à 2023.

Déménager pour optimiser le travail

Pour ce qui est des projections, la banque alimentaire de l'Orne démarre 2025 avec un objectif majeur : déménager pour optimiser son travail. Actuellement, les marchandises sont stockées dans leur entrepôt d'Alençon, mais aussi dans deux autres lieux annexes que l'association loue, dont une à Argentan. "Ça occasionne beaucoup de temps, beaucoup d'allers-retours et beaucoup de frais, assure Angélica Mézière, la directrice des opérations, qui souhaiterait regrouper l'activité dans un seul et même endroit. Ça va permettre de réduire le temps de présence des bénévoles, parce qu'on a besoin de bras et plus on déploie de l'énergie à aller chercher des marchandises, plus on perd de temps", explique-t-elle. Si un tel bâtiment est trouvé à Alençon, la banque alimentaire de l'Orne réfléchit aussi à y intégrer la création d'une épicerie sociale et solidaire.

Par ailleurs, elle cherche toujours à compléter son équipe de 26 bénévoles. "Logistique, ressources humaines, conduite d'engins de type chariot élévateur… toutes les compétences sont les bienvenues, lance la directrice. On a besoin d'augmenter notre nombre de bénévoles pour permettre à ceux qui sont déjà en place et aux futures personnes qui vont nous rejoindre de pouvoir donner quelques heures de leur temps et non plus un mi-temps ou un temps partiel chaque semaine."