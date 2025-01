Villedieu-les-Poêles. Double accident sur l'A84 en moins d'une heure dans le même secteur

Six véhicules impliqués, cinq blessés légers et deux accidents sur le même secteur en moins d'une heure sur l'autoroute A84. A hauteur de Villedieu-les-Poêles, dans le sens Rennes-Caen, il était 11h34 quand les pompiers ont été mobilisés pour un premier accident. Trois véhicules se sont accrochés, faisant trois blessés légers, un homme de 39 ans, ainsi qu'une femme de 58 et une fillette de 9 ans. Ces victimes ont été transférées vers l'hôpital de Saint-Lô.

Un accident qui en provoque un autre

A la suite de cet accident, des ralentissements ont été constatés sur le secteur de Villedieu-les-Poêles. Conséquence, un suraccident a eu lieu en amont, avec de nouveau trois véhicules. Les pompiers sont donc intervenus à 12h12, et ont transporté deux femmes de 25 et 51 ans à l'hôpital d'Avranches.