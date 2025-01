Astrologie. Votre horoscope signe par signe du vendredi 3 janvier

Bélier

Pour garder la forme, tournez-vous vers ce qui fonctionne : vos amours qui vous tendent les bras.

Taureau

Les propositions que vous recevez ne tombent pas dans l'oreille d'un sourd, vous êtes sur tous les fronts, ça vous réussit plutôt bien.

Gémeaux

Sur votre petit nuage, perché dans vos rêves, vous ferez de belles projections… Convaincantes surtout pour vous.

Cancer

Votre compréhension envers les autres grandit et l'amour pourrait atteindre un niveau plus spirituel et compatissant.

Lion

Rien ne vous empêchera cette fois de vous délasser et vous avez raison, il n'y a pas d'urgence à gérer, profitez-en.

Vierge

Votre charme qui est en hausse vous facilite le succès. Pour peu que vous osiez aller de l'avant, vos initiatives seront soutenues !

Balance

Votre niveau d'énergie est en hausse. Plus que jamais votre optimisme fait merveille !

Scorpion

C'est le moment de prendre une décision, des initiatives, de partir vers de nouvelles conquêtes.

Sagittaire

Ne vous hâtez pas, un temps de retard sera nécessaire et vous permettra de mieux réfléchir au vrai sens des obstacles.

Capricorne

Des questions d'organisation monopolisent votre attention et vous obligent à agir vite. C'est le moment de retrousser vos manches.

Verseau

C'est une journée où tout dépend de vous, y compris et surtout les rencontres, qu'elles soient amoureuses ou amicales.

Poissons

Ceux qui vivent en couple pourraient aujourd'hui sceller un accord supplémentaire, prendre une importante décision commune, se marier…