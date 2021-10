BUZZ : une poussette propulsée à 80km/h !

Ce plombier britannique a décidé non seulement de customiser, mais surtout de booster une poussette pour des balades beaucoup plus rapides et fun avec son bébé.

Après de nombreuses heures passées sur la poussette, il a réussi à augmenter sa vitesse de manière considérable puisqu'avec un moteur de 125 cm3, des pneus et quatre rapports, elle peut désormais atteindre 80 km/h !

Pour celles et ceux qui se demandent si un bébé est à l’intérieur du landau pour la démonstration, sachez que sur la vidéo postée sur la toile, on s’aperçoit que c’est un bébé en plastique qui est utilisé pour la circonstance.

Regardez la vidéo!