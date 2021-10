Basket : Ifs signe un exploit contre Wasquehal

Ifs a fait la course en tête durant la quasi-totalité de la rencontre, ne laissant jamais son très ambitieux adversaire (il a bâti une équipe dans l'intention de monter en Ligue 2) prendre les commandes. "C'est une grosse performance, ne cache pas l'entraîneur Michaël Déjardin. On abordait ce match pour l'exploit et ça a libéré tout le monde dans les têtes. On a très bien joué au basket. Mettre 73 points à cette équipe, ce n'est pas rien."

En progrès défensivement et capable de développer un jeu séduisant offensivement, les Ifoises vont devoir faire aussi bien samedi 20 octobre devant le désormais seul leader invaincu de N1, Chartres. Elles sont septièmes du classement après quatre journées.