Alençon. Anthony et sa fille tirent le portrait des artistes du Tendance Live

La passion d'Anthony Almolda pour la photographie a commencé il y a près de 10 ans lors de vacances avec des amis. Autodidacte, celui qui travaille dans la maintenance a étudié son appareil et a appris les codes de la photographie et du traitement de l'image. Vendredi 24 janvier, il va photographier pour la huitième fois le Tendance Live à la salle Anova d'Alençon. "C'est un moment qui est intéressant parce qu'on peut jouer avec tout : les lumières, les chanteurs… Certains sont statiques et d'autres bougent", explique Anthony Almolda. Depuis 2 ans, il est accompagné de sa fille de 15 ans, Jade. "On a des points de vue et des interprétations différentes", ce qui enrichit le catalogue des photos. Tryo, Black M, Nuit Incolore, Julien Granel… Le duo a été marqué par plusieurs artistes lors des derniers concerts gratuits. "Inconsciemment, on a tendance à plus mitrailler et perdre notre concentration de temps en temps", reconnaît-il, assurant par ailleurs que "la meilleure place est dans le public", pour retranscrire en images ce que voient les spectateurs et l'ambiance de la salle.