Le Havre. Trois copines pour un trek solidaire au Sénégal

Angélique Hauchard (45 ans, opératrice chez Renault), Linda Guerrand (40 ans, ingénieure réparation chez Safran) et Elsa Racapé (38 ans, ingénieure réparation chez Safran) se sont lancé le défi de participer au Trek Rose Trip au Sénégal du 27 novembre au 5 décembre 2025. Ces trois copines, qui vivent à Gonfreville-l'Orcher et au Havre, voulaient participer à un événement sportif et humanitaire à la fois.

Le Trek Rose Trip est un trek d'aventure 100% féminin. Equipées d'une boussole, d'un rapporteur topographique et d'une carte, les concurrentes arpentent le désert de Lompoul, marchant pour une course d'orientation de 15 à 20km par jour. Ce trek solidaire a pour but de soutenir des associations telles que "Ruban Rose" et "Jeune et Rose" qui soutiennent la lutte contre le cancer du sein ainsi que "Cap Eco Solidaire" qui permettra de réaliser une extension de l'école de Saly (Sénégal).

Les trois Normandes doivent récolter 12 000 euros pour participer à cette aventure. Pour cela, elles organisent différents événements (tombola, lotos les 21 février et 19 septembre 2025 à la salle Arthur Fleury de Gonfreville, marché des créateurs). Elles sont aussi en recherche de sponsors.

Nos trois aventurières se sont données comme nom d'équipe Les Poissons Roses. Pour les soutenir dans leur préparation vous pouvez les suivre sur leurs réseaux sociaux (Facebook et Instagram).