Près de Rouen. Musique traditionnelle pour le concert du Nouvel An d'Octoplus

Octoplus, ensemble musical historique de Petit-Quevilly, démontre, une fois de plus, son incroyable flexibilité en s'emparant d'un répertoire folklorique mariant musique traditionnelle russe, klezmer, tsigane. "En juillet dernier au temple Saint-Eloi, nous avons eu beaucoup de succès avec un concert sur ce thème, explique Sylvain Baudry qui dirige l'ensemble. Pour le Nouvel An, nous avons donc choisi d'étoffer ce programme et d'établir des ponts entre cette musique folklorique et des compositeurs classiques qui s'en sont inspirés comme Dvorak." Pour ce concert qui aura lieu dimanche 5 janvier 2025 à 16 à l'Astrolabe de Petit-Quevilly, six musiciens et une chanteuse collaboreront pour faire revivre ces airs : "C'est une musique tout en contraste, annonce Sylvain Baudry. A la fois très nostalgique et très enjoué, ce répertoire nous permet de passer d'une émotion à l'autre grâce aussi à la clarinette et au violon. Ce sont des pièces qui exigent une grande virtuosité." Un défi que les musiciens de l'ensemble relèvent avec plaisir !

Pratique. Dimanche 5 janvier à 16h. L'Astrolabe à Petit-Quevilly. 5 à 8€. Résa au 06 10 46 57 87.