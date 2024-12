Près de Deauville. Trois blessés dans un accident avec un poids lourd

Un accident s'est produit vers 16h20, lundi 16 décembre, près de Deauville. Sur la départementale 579, à Saint-Gatien-des-Bois, deux véhicules et un poids lourd se sont accrochés. Trois personnes ont été légèrement blessées. Une femme de 76 ans, et deux hommes de 77 et 27 ans ont été transportés vers le centre hospitalier de la Côte Fleurie à Cricquebœuf. Le conducteur du poids lourd, âgé de 45 ans, a été laissé sur place.