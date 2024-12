Près de Caen. Une application pour suivre les délais d'admission aux urgences

Firas Abou Kassem et Ricardo Oliveira Da Cunha, médecins urgentistes caennais, ont créé l'application Follow Me pour suivre son passage aux urgences.

Comment est née cette idée ?

"Les médecins constatent qu'aux urgences, il y a un problème avec les délais et le manque d'informations du côté des patients, ce qui crée de la tension. On a tous envie de régler ce problème, car les patients sont frustrés, parfois énervés et stressés, et viennent nous interrompre dans nos tâches pour poser des questions."

Quelle solution avez-vous apportée ?

"On a créé l'application Follow Me. Lorsqu'un patient arrive aux urgences, lors de son enregistrement à l'accueil il reçoit un SMS qu'il peut transmettre à ses proches. C'est un lien lui permettant d'accéder à son parcours, où chaque étape est notifiée avec une barre d'avancement, et expliquée. L'application annonce qu'il va être accueilli par une infirmière puis par un médecin urgentiste. S'il doit faire une radio par exemple, il est notifié que 'la demande a été faite', et une fois appelé, que le 'scanner en cours'. Puis il y a toujours une phase d'interprétation des images jusqu'à ce qu'on affiche que le compte rendu a été fait. C'est important aussi pour le patient de voir ce qui se passe derrière."

Avez-vous déjà des retours ?

"L'application est utilisée dans un hôpital francilien depuis cinq mois. Les retours sont très bons. Côté patients, ils se sont sentis bien accompagnés et considérés. Côté soignants, la pression en salle d'attente a nettement baissé. L'application apporte transparence et pédagogie. Nous sommes en discussion avec d'autres hôpitaux pour l'étendre, et avons également reçu le prix de l'innovation numérique à l'hôpital."

