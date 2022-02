Le dynamisme d’une PME

Si cette petite société n'a pas remporté le premier prix, elle n'en demeure pas moins exemplaire dans le Calvados. Depuis sa création, en 2005, MP Plus a en effet triplé son effectif.



Un logiciel à commercialiser

“Auparavant, mon conjoint, Yann Guillo s’occupait de tout”, explique Sylvie Guillo, elle-même salariée de l’entreprise depuis le 1er janvier 2009. “Il y a deux mois, Franck Cordier a rejoint notre équipe”, poursuit-elle. Ce dernier a pris entre autre en charge “ l’avancement d’un logiciel de gestion d’aide à la maintenance mais aussi la technique”. Au quotidien, MP Plus vend et répare des machines outils pour la tolerie fine et la chaudronnerie. “Nous formons aussi ceux qui les utilisent”. Pour 2010, MP Plus entreprend la commercialisation du logiciel cité plus haut. Il sera d’ailleurs présenté dans le cadre du salon Tole Expo du 17 au 20 novembre prochain à Villepinte (Seine-Saint-Denis).

Pratique. MP Plus 151, cours Caffarelli à Mondeville. Tél. 02 31 52 86 81.



