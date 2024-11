Cabourg. La police municipale sera désormais armée

Il existe à Cabourg sept policiers municipaux, désormais "exposés à de nouvelles missions", selon le maire de la commune Emmanuel Porcq. En septembre dernier, l'un d'entre eux avait été renversé lors d'un rodéo urbain. Durant le conseil municipal du lundi 25 novembre, l'édile a annoncé que les policiers de proximité seraient désormais armés, remplaçant ainsi leur taser.

"J'ai mis un an à me décider", glisse Emmanuel Porcq. Cet armement se fera au fur et à mesure que les agents obtiendront une certification, après un stage d'initiation, ou de perfectionnement pour certains. Chaque année, les policiers suivront un entraînement et une évaluation psychologique.

Cette mesure devrait coûter une vingtaine de milliers d'euros par an à la collectivité. Le maire indique que l'achat d'une arme à feu correspond à une dépense d'environ 400€.