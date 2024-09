Cabourg. Refus d'obtempérer, un policier renversé et hospitalisé

"Emu et choqué." Le maire de Cabourg, Emmanuel Porcq, a réagi sur ses réseaux sociaux à l'hospitalisation d'un policier municipal, à la suite d'un refus d'obtempérer.

Alors qu'il demandait à un jeune de 19 ans roulant à moto de s'arrêter, ce dernier l'a délibérément renversé et s'est enfui. Les autres agents de police sont parvenus à l'appréhender, et l'homme a été placé en garde à vue. Il roulait sans casque ni immatriculation. Le policier municipal a été transporté au CHU de Caen. Le maire témoigne dans son message de toute son affection envers "l'épouse et les enfants" de l'agent. Il affirme son soutien à la "police de proximité de plus en plus exposée, en première ligne et très souvent les premiers à intervenir".