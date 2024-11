Tempête Caetano. Quelques bus reprennent la circulation autour de Cherbourg

Le 21 novembre, un épais manteau de neige recouvrait la Normandie au réveil. Les flocons qui sont tombés pendant toute la matinée dans la région ont laissé par endroits près de 20 cm de neige. Vu les conditions météorologiques, la plupart des réseaux de transport en commun se sont retrouvés paralysés.

A Cherbourg, les bus Cap Cotentin n'ont pas circulé de la matinée. Vers 15h la neige n'ayant pas tenu dans le centre-ville, certains bus ont pu prendre la route.

La société de transport annonçait une circulation normale pour les bus des lignes 1, 2 et 3 et un trafic ralenti pour les lignes A, B, C, E, F et G. En revanche aucun bus ne circulera sur les lignes 4 à 8 et sur la ligne D

Pour les transports scolaires, aucun transport en commun n'est prévu jusqu'au 22 novembre 12h par arrêté préfectoral.

Attention, avec la nuit, un regel est prévu, la vigilance orange est maintenue jusqu'au 22 au moins dans le département. Pour les transports, la situation sera amenée à évoluer. Les informations du réseau Cap Cotentin en direct sur leur site Internet.