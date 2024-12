[En images] Près de Caen. Jusqu'à 15 000 cookies par jour : la Fabrique à Biscuits, paradis des gourmands

C'est le 6 juin que La Fabrique à Biscuits a ouvert ses portes à Cambes-en-Plaine, le long de la D7 empruntée chaque jour par environ 40 000 automobilistes, au nord de Caen. Déjà implantés à Honfleur, les deux gérants, Eric Delaunay et Loïc Vautier, possèdent désormais un nouvel espace de production et de vente grand de 1 250m2 sur ce secteur stratégique. "Nous étions débordés au début, nous avons dû augmenter la production", relatent-ils. Jusqu'à 15 000 cookies par jour !

Cette machine permet de réaliser des cookies. Elle en sort un à la seconde, et en produit entre 10 000 et 15 000 par jour. Elle permet aussi d'insérer une pâte différente au cœur du cookie.

Les gérants, ici Loïc Vautier, réalisent leurs achats à la tonne, ou par 10 tonnes. De la farine, du sucre, de la poudre d'amande, du beurre et des œufs… Il en faut, quand on vend une tonne de biscuits par jour !

Des friandises en grande quantité

"Ici, tout est fait sur place", promet Eric Delaunay, qui se réjouit de voir que les habitants se sont déjà approprié la boutique, alors que les touristes allant ou revenant de la mer en profitent aussi pour s'y arrêter. "Décembre s'annonce très important. Normalement, le mois de novembre est assez creux, mais ça n'a pas été le cas, on sent que Noël approche." D'ailleurs, les décorations sont bien installées, pour rendre l'espace encore plus chaleureux.

C'est le produit qui s'écoule en nombre à l'approche des fêtes. Une boîte en carton garnie de paille, dans laquelle le client peut mettre ce qu'il veut, à déposer ensuite sous le sapin pour offrir.

Et si le maître mot est "biscuit", on retrouve aussi des pâtes à tartiner, des chocolats, des caramels, et même des alcools, "avec un ancrage normand". Via la marque Mémé Parigot, les deux gérants ont lancé leur propre gamme à base de calvados. Retrouvez aussi la madeleine du jour, un classique du lieu, cuite sur place le jour même et proposée aux clients à l'heure du goûter.

C'est dans le nom : ici, le produit phare, c'est le biscuit, que l'on retrouve dans des sachets, des boîtes ou vendu au détail. Le financier est aussi réputé. "Sur les grosses journées, on peut en vendre jusqu'à 200 kilos", assure Eric Delaunay.

C'est dans cette machine à dragées de 250kg qu'est produit Sam'Choc, sans huile de palme. "Nous en avions fait 1,2 tonne, pensant que ça allait tenir jusqu'à Noël. Nous n'avions plus rien le 15 septembre, en à peine 3 mois !"