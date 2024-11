Cotentin. Les agriculteurs en colère : "On demande juste une simplification administrative"

Lundi 18 novembre, une soixantaine d'agriculteurs de la Manche se sont rassemblés à Sénoville dans le Cotentin. Le programme de cette rencontre : réclamer une simplification des démarches administratives. Sur place, le préfet de la Manche, Xavier Brunetière, le député Stéphane Travert et quelques élus locaux ont pu assister au curage d'un fossé, illustration des revendications des exploitants.

Curer les fossés "ce n'est que du bon sens"

Lors de leur échange avec le préfet, les agriculteurs ont souligné l'importance de l'entretien des fossés et des rus. "Les anciens faisaient des fossés à la main. Ça se fait depuis des siècles, on n'a rien inventé et là on doit demander des autorisations, faire des dossiers, ça me paraît aberrant", souligne François Simon, agriculteur et maire de Baubigny. "On ne demande pas à toucher le fond, ce qu'on veut c'est nettoyer les branches, les feuilles et tous les obstacles pour laisser l'eau s'écouler naturellement", souligne Sébastien Delafosse, le vice-président de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) 50. Aujourd'hui, pour nettoyer les fossés, il faut faire un dossier auprès des autorités, une démarche parfois longue. "Le temps de faire le dossier et d'obtenir les autorisations, il est souvent trop tard, et le fossé déborde", a détaillé un exploitant agricole. "Sans autorisation, on est sanctionné, mon voisin a reçu une amende de 30 000€", renchérit un autre.

François Simon : Nettoyer les fossés, ce n'est que du bon sens ! Impossible de lire le son.

Un fossé laissé à l'abandon : des conséquences non-négligeables

Curer les fossés est indispensable pour l'entretien des parcelles, et l'abandon d'un ru n'est pas sans conséquence. "Si on ne les nettoie pas, alors l'eau ne circule plus, le fossé déborde, c'est là qu'on a des inondations, des terrains abîmés et des cultures détruites", souligne encore le vice-président de la FDSEA 50. "Il suffit de le faire tous les 2 ou 3 ans ou quand le besoin s'en fait sentir", explique François Simon. Lors des échanges avec le préfet et le député, un agriculteur a pris la parole : "On demande juste à prendre soin de nos parcelles, on ne sera pas mutés dans deux ans, nous !"

"On demande juste à prendre soin de nos parcelles, on ne sera pas mutés dans deux ans, nous !" a lancé un agriculteur lors des échanges avec les élus.

Sébastien Delafosse : Entretenir les cours d'eau pour protéger le terrain Impossible de lire le son.

L'entretien des fossés, un exemple parmi tant d'autres

Pour les agriculteurs, la question des fossés n'est qu'une illustration de la charge administrative qui leur est imposée. "On demande juste une simplification administrative et un assouplissement des règles", ont expliqué les agriculteurs aux élus. "La nature n'en a rien à faire des points et des virgules", ont murmuré des manifestants en citant l'augmentation des inondations autour des fossés non entretenus. Une grande partie des exploitants agricoles l'ont affirmé : "Rien n'a changé depuis l'année dernière."