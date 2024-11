Elbeuf. Monographie : du jonglage et des jeux d'optique au Cirque théâtre

C'est le troisième spectacle présenté par la Cie Defracto au cirque Théâtre d'Elbeuf, mais pour la première fois, le jongleur Guillaume Martinet se produit en solo dans un spectacle très visuel inspiré par le dessin animé ou cartoon. Le spectacle s'adresse à tous, sans barrière de culture, du 14 au 16 novembre. "J'y donne libre cours à un langage corporel et jonglé né de mon imagination, nous explique l'artiste. C'est un langage graphique et rythmique dont l'esthétique s'apparente à la typographie." Dans un cadre noir et blanc, l'artiste évolue, se détachant tantôt du décor ou s'y effaçant. A l'aide de ses accessoires, il trompe nos sens. "Comme dans le cartoon, le corps se distend parfois, les proportions semblent irréalistes et le rythme peut soudain devenir effréné : c'est absurde, d'où l'effet comique." Performance à la fois très subtile et très technique, très incarnée et expressive, narration sans parole servie par une musique minimaliste, cette création originale fascine le spectateur et surprend.

Pratique. Du 14 au 16 novembre. Cirque théâtre d'Elbeuf. Tarifs : 5 à 19€. cirquetheatre-elbeuf.com.