Insolite. Depuis 2023, vous pouvez être diplômé universitaire… d'études normandes !

Depuis 2023, l'université de Caen propose un diplôme qui célèbre… la Normandie ! Un Diplôme universitaire en études normandes (DUEN), destiné aux amoureux de la région, et à tous ceux qui rêvent de maîtriser l'histoire, la culture et même les lois normandes. Oui, vous avez bien lu, un diplôme pour devenir un pro du parler normand, des coutumes ancestrales et des détails insolites de notre belle région !

Un programme complet pour tout savoir sur la Normandie

Le DUEN n'est pas seulement un cours sur les plages du Débarquement... Ce cursus explore les trésors méconnus de l'histoire normande, des dialectes locaux aux constructions d'après-guerre, en passant par le droit coutumier normand – un sujet encore d'actualité dans les îles anglo-normandes. Une formation parfaite pour ceux qui souhaitent travailler dans le tourisme, le patrimoine ou même le droit, et qui s'adresse autant aux professionnels qu'aux curieux.

Un diplôme qui célèbre la culture régionale

Sous la direction de Christophe Maneuvrier, historien médiéviste, ce programme de 80 heures est accessible aux bacheliers et aux personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle. C'est un vrai plongeon dans l'univers normand, pour découvrir tout ce qui fait le charme de cette région… dans un cadre universitaire.

Inscriptions 2024 : attention, places limitées

Les inscriptions pour la promotion 2024 ouvrent du 22 janvier au 11 février. Tout se passe en ligne sur le site de l'université de Caen !