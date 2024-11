Secours. Le concours de caporal des pompiers lancé en Seine-Maritime

Pas moins de 5 000 candidats sont appelés l'an prochain à participer au concours de caporal des sapeurs-pompiers en Seine-Maritime pour la Zone de défense et de sécurité ouest, soit environ 20 départements concernés, et 300 postes disponibles. Le Sdis76, Service d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, espère de son côté recruter entre 30 et 60 nouveaux pompiers à l'issue du concours et appelle donc les citoyens seinomarins en recherche d'orientation professionnelle à s'engager sur la voie des sapeurs-pompiers. "On espère qu'il puisse y avoir entre 100 et 200 habitants de la Seine-Maritime qui se présentent à ce concours", déclare le colonel hors classe Stéphane Gouezec, même si "ce concours peut permettre une embauche sur l'ensemble du territoire". Si le Sdis76 forme régulièrement des pompiers, ces derniers ne restent pas systématiquement sur le territoire, d'où cet appel à candidatures pour renforcer les effectifs.

Surtout, il s'agit d'avoir du personnel connaissant bien le département et ses spécificités.

Un concours ouvert dès l'obtention du brevet des collèges

"Nous avons tous les risques de la vie courante mais aussi les risques naturels et les risques chimiques liés à nos industries et donc nous avons besoin de toutes les spécialités", poursuit le colonel, directeur du Sdis76. Entre 100 et 200 citoyens s'engagent comme pompiers volontaires chaque année sur le département. "On sait qu'il y a de l'envie de participer à la vie collective ici, remarque Stéphane Gouezec, maintenant il faut qu'on fasse comprendre que ce concours est accessible." Par ailleurs, la Seine-Maritime comme d'autres territoires doit se préparer à l'augmentation de risques naturels en lien avec le dérèglement climatique comme "des volumes d'eau plus brusques et plus importants sur des périodes plus courtes et donc il faut préparer le Sdis de demain".

Tous les profils sont acceptés à partir d'un diplôme de niveau 3 (CAP ou brevet des collèges), le concours peut s'adresser aussi aux pompiers volontaires depuis 3 ans. Les inscriptions ont lieu du 7 janvier au 12 février 2025 pour des épreuves écrites le 27 novembre de la même année avant les épreuves physiques qui vont s'étaler sur tout le 1er trimestre 2026. Le concours aura lieu sur les différents centres d'incendie et de secours du département dont Rouen et Le Havre notamment.