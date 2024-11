Bonne table à Rouen. Un grain de… bonne humeur et de sucré salé

Situé rue Cauchoise, le restaurant Un grain de… est bien connu des habitants du quartier. Il reçoit les clients depuis 2011 dans une formule qui semble bien fonctionner. Installé dans une maison à colombages, l'intérieur de l'établissement est malgré tout moderne et chaleureux. L'accueil est tout aussi agréable grâce à la bonne humeur de la patronne et son rire communicatif. Sur ses conseils je choisis la formule déjeuner avec une exception pour l'entrée que je choisis à la carte, une crème brûlée aux crevettes roses, jus de citron vert et gingembre. Un classique de la maison qui a fait du mélange sucré salé une de ses spécialités.

Crème brûlée aux crevettes roses. - Alexandre Leno

Une carte classique avec une pointe d'originalité

C'est fin, plutôt bien équilibré et subtilement relevé grâce au citron et gingembre. J'enchaîne sur du plus classique ; une bavette d'aloyau servie avec frites maisons et salade, accompagnée d'une béarnaise pour finir sur une panna cotta avec coulis de caramel. Le tout est un régal pour une note tout à fait abordable soit 21,50 euros. Vous pouvez encore réduire la facture si vous vous cantonnez à l'ardoise du midi, entrée et plat ou plat et dessert à 16 euros.

Virginie Cordier, la cogérante, travaille en restauration depuis 20 ans désormais. Anciennement propriétaire d'un restaurant "L'eau Vive" sur la rue Eau de Robec, elle s'est installée avec son mari, Vivien Crépin, en avril 2011, rue Cauchoise avec une nouvelle carte plus "classique" selon la patronne qui aime y ajouter aussi quelques pointes de sucré/salé comme la fameuse crème brûlée ou du poisson en sauce avec de l'agrume. "La carte change au gré des saisons", précise la gérante et "tout est fait sur place". L'établissement figure depuis six ans dans le guide du routard Normandie permettant d'attirer d'avantage de clientèle touristique en plus des habitués.

24 Rue Cauchoise à Rouen. Ouvert du mardi au samedi, midi et soir. 02 35 08 58 42