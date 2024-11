Sortie. 7e festival de la BD d'Isigny-sur-Mer : un rendez-vous à ne pas manquer

Samedi 9 et dimanche 10 novembre, Isigny-sur-Mer devient le lieu de rassemblement des passionnés de bande dessinée pour la 7e édition de son festival, organisé par l'association Lectures de Proue. Cet événement promet une expérience unique avec une trentaine d'auteurs, dont une délégation belge et de nombreux invités présents pour la première fois.

Jean-Noël Levavasseur, le président de l'association Lectures de Proue qui organise cet événement, nous détaille les grandes lignes de ce week-end :

7e Festival de la BD d'Isigny-sur-Mer

Le festival proposera des dédicaces, des conférences, des ateliers pour les enfants, et des expositions, offrant une programmation adaptée aux novices comme aux experts.

En mettant en avant les évolutions de la BD, des romans graphiques aux formats numériques, le festival célèbre un art en constante mutation, tout en rendant hommage aux classiques. Rendez-vous samedi 9 et dimanche 10 novembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h, pour découvrir ces talents et profiter d'un week-end placé sous le signe de la créativité !