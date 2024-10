Manche. Le bulot se fait rare : en cause le réchauffement climatique

Face au dérèglement climatique et en particulier du réchauffement de la mer, le bulot se raréfie, alors qu'il a besoin d'eau fraîche pour se reproduire, ce qui a conduit le Comité régional des pêches et Normandie fraîcheur mer à suspendre provisoirement la certification "pêche durable" pour la pêche du bulot en baie de Granville. Une certification obtenue en 2017 et renouvelée en 2023, elle impose des pratiques visant à préserver les ressources.

Cette suspension n'est cependant pas une remise en cause des pratiques de gestion durable mises en place par les pêcheurs, qui sont confrontés à une baisse constante des captures, moins 50% depuis 2009 !

Marc Delahaye est le responsable du Comité régional des pêches de Normandie.

Défi climatique et conjoncturel, l'avenir reste incertain pour les 63 navires bulotiers en baie de Granville. La suspension de cette certification "pêche durable" prendra effet le 24 novembre pour une année.