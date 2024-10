[Photos + vidéo] Coutances. 35 000 bulbes plantés en une journée

35 000 bulbes de tulipe et de narcisse ont été plantés en une seule journée à Coutances, mardi 29 octobre. Un montant très important possible car la Ville passe par une plantation mécanisée, avec une machine, ce qui a plusieurs avantages. Le premier est technique : la machine travaille toute seule.

"On met les bulbes dans une trémie. Devant cette trémie, vous avez un soc qui va couper le gazon et l'ouvrir. Les bulbes vont se mettre en dessous. Avec la vitesse d'avancement et le rouleau, ça va se refermer", explique Fabien Cool de l'entreprise Terradis qui gère la plantation. Il poursuit : "Avant, c'était avec le plantoir, avec la barre à mine, on décapait et on remettait le gazon dessus." Pour les agents de la Ville, c'est donc moins de fatigue. Sans la machine, qui ne plante que sur des pelouses, il n'y aurait tout simplement pas eu de fleurs. Les contraintes pour la mairie auraient été trop importantes.

Le soc de la machine coupe la pelouse et l'ouvre en deux.

"Ce n'est pas une opération pour une année, c'est un fleurissement pérenne. On est sur un objectif entre 5 et 10 ans. Les bulbes restent en terre, on ne va pas les enlever", précise Jacques Charrier, le directeur des espaces verts de la ville. Il y a aussi une économie sur l'entretien de l'herbe, car quand il y a des fleurs sur ces pelouses, il y a moins de tontes : autour du massif de fleurs uniquement.

Un tapis roulant fait ensuite tomber les bulbes en terre.

10 000€

Le coût de l'opération est de 10 000€ pour 35 000 bulbes. Agneaux et Flamanville vont aussi franchir le cap d'avoir une plantation de bulbes par l'entreprise Terradis dans les prochains jours. Les communes ont aussi le choix : plantation pour le printemps ou pour l'été, un mix de fleurs ou une espèce unique… Coutances a choisi des tulipes et des narcisses.