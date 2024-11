Colette Renard, de son vrai nom Colette Lucie Raget, est née le 1er novembre 1924 à Ermont. Elle célébrerait alors ce premier novembre ses 100 ans, l'occasion de revenir sur sa carrière.

Elle a mené une carrière de chanteuse et de comédienne marquée par une voix reconnaissable entre toutes, ainsi qu'un franc-parler qui s'est exprimé dans des chansons réalistes et grivoises. Artiste aux multiples talents, elle a été révélée par son rôle dans la comédie musicale Irma la Douce, avant de s'aventurer dans un répertoire plus personnel et audacieux. Lauréate du Grand Prix de Deauville, elle se produit dans plusieurs villes de la région, illustrant ce lien avec la ruralité et le terroir qui caractérise tant de ses chansons. Elle se forge une image d'artiste qui n'a pas peur de dire les choses, avec cet accent bien français qui fait écho aux terres agricoles et aux villages typiques de la Normandie.

"La Route de Louviers", un air bien ancré dans le patrimoine

Située dans l'Eure, Louviers est une petite ville normande pleine de charme, avec ses ruelles pavées et son passé historique. La Route de Louviers est une chanson d'origine incertaine, qui s'est transformée au fil du temps. Il s'agit d'une comptine reprise par divers auteurs, parfois dans des versions grivoises, parfois empreintes de critiques sociales. On raconte même que ce morceau pourrait faire référence aux corvées de construction des routes, imposées aux habitants au XVIIIe siècle, bien que cela n'ait jamais été confirmé.

Cette chanson met en scène un cantonnier qui casse des cailloux pour entretenir les routes et se retrouve apostrophé par une belle dame passant en carrosse doré. Mais sous cette façade innocente, le morceau se transforme vite en une série de vers satiriques, ajoutés par différents auteurs au fil du temps.

L'abbé Charles-Emile Gadbois, pour ses Cahiers de la bonne chanson, a sanctifié un certain nombre de ritournelles bien audacieuses arrivées de France, les rendant fort fréquentables pour les enfants du Québec. Voici la version “pour les enfants” :

1 - Sur la route de Louviers (bis)

Y avait un cantonnier (bis)

Et qui cassait (bis)

Des tas de cailloux (bis)

2 - Et qui cassait des tas de cailloux

Pour mett' su' l' passage des roues.

Un' bell' dame vint à passer (bis)

Dans un beau carross' doré (bis)

3 - Et qui lui dit : (bis)

Pauv' cantonnier (bis)

Et qui lui dit : pauv' cantonnier

Tu fais un fichu métier !

4 - Le cantonnier lui répond : (bis)

Faut qu' j' nourrissions mes garçons (bis)

Et si j'roulions (bis)

Carross' comm' vous (bis)

5 - Et si j'roulios carross' comm' vous

Je n' casserions poit d'cailloux.

Cette répons' se fait r'marquer (bis)

Par sa grande simplicité (bis)

6 - C'est c'qui prouv' que (bis)

Les malheureux (bis)

C'est c'qui prouve que les malheureux

S'ils le sont, c'est malgré eux

La version grivoise de Colette Renard

Dans les années 1960, Colette Renard propose une interprétation audacieuse de cette chanson, teintée de sous-entendus et d'humour. Elle pousse la chanson dans une direction bien plus crue, faisant passer le cantonnier de casseur de cailloux à séducteur sans complexe.

Ses paroles illustrent ce qui peut être vu comme une "moralité de la chanson" : pour avancer dans la vie, le cantonnier se sert de ses talents particuliers, devenant chef-cantonnier, non par son travail, mais par ses talents de séducteur.

Un morceau à contre-courant et un héritage intemporel

Colette, qui a souvent évité les médias de masse, se produisait de manière indépendante, assurant ses tournées en province et transportant tout son matériel dans sa voiture. A travers cette version de Louviers, elle a conservé l'esprit libre et la veine satirique des chansons d'antan, une manière de rendre hommage au folklore tout en le modernisant.

Finalement, en renouant avec cette chanson populaire à l'occasion de ses 100 ans, Colette Renard a laissé un héritage intemporel, défiant les conventions et invitant à la réflexion : est-ce que les chansons populaires osées sont moins anodines qu'elles n'en ont l'air ?