“Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant”

Bien que s'inscrivant dans le genre romanesque, le livre de Daenincks apporte un éclairage objectif sur ces vingt-trois fusillés du 21 février 1944. Et pour cause : il est le fruit de nombreuses lectures, enquêtes et rencontres qui lui ont permis de mieux cerner la personnalité de Missak Manouchian, ce juif arménien engagé dans la Résistance française, arrêté et fusillé avec 22 de ses compagnons.

Un livre-hommage à des hommes qui ont mis leur peau au bout de leurs idées, en même temps qu’un irremplaçable aperçu historique de la vie interne, particulièrement tumultueuse, du Parti communiste dans les années 40.



Missak

Auteur : Didier Daeninckx

Genre : roman

Edition : Perrin, 290 pages,

16,90 €







Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire