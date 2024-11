Place du commerce. Déménagement, ouvertures : découvrez-les nouveautés à Rouen

Il se situe au n°33 de la rue Alsace-Lorraine à Rouen, à côté de l'arrêt de bus République.Des cours sont proposés du lundi au vendredi à partir de 18h30 et à 20h.

"Je propose des cours d'assouplissements et de pole dance", indique Anne-Claire Dambron, gérante du studio Javanica. On y retrouve des cours d'initiation pour tous niveaux : débutants, confirmés ou expérimentés. Il est aussi possible de réserver une barre de pole et s'entraîner.