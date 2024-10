Alerte enlèvement. Santiago, bébé de 17 jours, a disparu en Seine-Saint-Denis

Hier soir, lundi 21 octobre, entre 23h et 23h30, Santiago, aux cheveux blonds et habillé d'un T-shirt marron et d'un pyjama blanc en velours, a disparu. Né prématurément, l'enfant a besoin d'une surveillance médicale continue, rendant la situation encore plus critique.

Les suspects sont les parents du nourrisson

Selon les autorités, les principaux suspects dans cet enlèvement sont les propres parents de Santiago. Le père, âgé de 23 ans, était vêtu d'un jean sombre, d'un T-shirt blanc, d'un blouson en jean bleu clair et d'un sur-blouson noir. La mère, âgée de 25 ans, portait un pull blanc, un blouson sans manches bleu clair et une jupe verte.

Comment agir si vous apercevez Santiago ?

Si vous avez des informations ou si vous croisez Santiago et ses parents, il est impératif de ne pas intervenir. La consigne des autorités est claire : contactez immédiatement le 197 pour signaler la localisation des suspects.