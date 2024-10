Le Havre. Les Patrons en concert : des anciens de la Mano Negra se retrouvent au Magic Mirrors

Voilà un nom qui fleure bon la fin des années quatre-vingt : à cette époque, la Mano Negra cartonne avec Mala Vida, King Kong Five ou Pas Assez de Toi.

Quatre anciens de la Mano

Plusieurs membres historiques de ce groupe mythique seront de passage au Havre, vendredi 25 octobre, avec le groupe Les Patrons. Joseph Dahan (basse), Daniel Jamet (guitare), Philippe Teboul (percussions) et Tom Darnal (claviers), musiciens accomplis, n'étaient plus montés sur scène ensemble depuis quelques années. Cette année 2024 marque leur retour et ils proposeront, au Havre, un répertoire punk rock, dans l'écrin si particulier du Magic Mirrors.

Le dernier album des Patrons est disponible en écoute sur Internet.

L'ancien chanteur de la Mano Negra, Manu Chao, poursuit quant à lui une carrière solo, avec un nouvel album sorti au printemps dernier.

Pratique. Les Patrons en concert au Magic Mirrors, vendredi 25 octobre à 20 heures. Ouverture des portes à 19h30. Tarif : 20€ (10€ tarif réduit). Billetterie sur le site du Magic Mirrors.