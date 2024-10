Ouistreham. La Saint-Jacques et autres crustacés à l'honneur à la Fête de la Coquille

La Fête de la Coquille et des produits de la mer de Ouistreham Riva-Bella a lieu ce week-end, samedi 19 et dimanche 20 octobre, entre 9h et 18h. Place du Général de Gaulle, découvrez les produits stars de la journée à la Halle aux poissons. Des dégustations, ateliers et démonstrations culinaires auront aussi lieu sur la place du Général de Gaulle. C'est l'occasion de s'intéresser aux activités et professions qui gravitent autour de la pêche ou de la protection des océans. Vous pourrez par exemple visiter la vedette de la brigade nautique de la Gendarmerie ou visiter le phare et admirer son panorama. Des animations et démonstrations sont organisées par l'association Aquadog afin de mettre en avant le rôle des Terre-Neuve dans les sauvetages en mer. Le tout aura lieu dans une ambiance conviviale, avec notamment des concerts celtiques et des chants de marins sur la place du Général de Gaulle.

Pratique. Toutes les animations sont gratuites et sans réservations, sauf mention sur https://ouistreham-rivabella.fr/.