Grandcamp-Maisy. La coquille Saint-Jacques en fête ce week-end !

Encore un rendez-vous à ne pas manquer dans le Bessin ce week-end. Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre, la coquille Saint-Jacques est en fête à Grandcamp-Maisy. Au programme, deux jours d'animations avec une vente des produits de la mer sous la criée et le chapiteau installé à proximité.

Marché, dégustations et concerts au rendez-vous

Toute la journée de samedi et dimanche, la fête sera rythmée autour du marché du terroir, mais ce n'est pas tout. Vous aurez l'occasion de déguster les fameuses coquilles Saint-Jacques et d'autres plats grâce aux restaurants installés à Grandcamp-Maisy. Différents concerts, visites de bateaux et animations pour les plus petits sont aussi proposés.