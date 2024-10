Musique. Un nouveau chapitre pour Pierre Guénard

Le chanteur lavallois Pierre Guénard fait son retour avec un nouveau single, prélude à un album à venir l'année prochaine. À 37 ans, l'auteur-compositeur-interprète poursuit sa carrière solo, tout en restant lié à son groupe Radio Elvis, lauréat des Victoires de la Musique 2017 dans la catégorie "Révélation Album".

Ce vendredi 4 octobre 2024, Pierre Guénard dévoile "Tant Mieux", un titre co-écrit avec Vianney, qui marque un tournant dans son parcours artistique. Porté par une rythmique entraînante et une mélodie accrocheuse, "Tant Mieux" déborde de spontanéité, de dynamisme, inspirée par les sonorités des années 80. Pierre Guénard y réinvente son approche vocale : son placement de voix a évolué, se libérant complètement dans ce morceau pop dynamique et fédérateur. Il exploite désormais des nuances et une énergie nouvelle, rendant le tout encore plus vibrant et visuel, comme une bande-son cinématographique en constante mutation.

En attendant son album, prévu pour 2025, Pierre Guénard promet un projet riche en influences variées, un album audacieux à l'image de ce premier extrait à découvrir en écoutant Tendance Ouest