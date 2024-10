Seine-Maritime. Meurtre de Célya : le beau-père mis en examen et incarcéré

Faits Divers. Le parquet de Rouen indique que le beau-père de la petite Célya, enlevée et tuée dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet à Saint Martin de l'If, entre Yvetot et Barentin, a été mis en examen jeudi 26 septembre et placé en détention provisoire.