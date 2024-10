Insolite. Et si vous pouviez voir Céline Dion, Véronique Sanson, Vanessa Paradis, et Mylene Farmer en un seul spectacle ?

Vous l'avez sûrement déjà vue sur TikTok, où ses vidéos cumulent des millions de vues. Sarah Schwab, c'est une jeune femme de 24 ans, capable de vous transporter d'une voix à l'autre en un claquement de doigts. Véronique Sanson, Cœur de Pirate, Maurane, France Gall, Vanessa Paradis, Olivia Ruiz, Barbara, Céline Dion, Clara Luciani, Zaz, Hoshi, Dalida, Lara Fabian, et plus encore ! Son répertoire compte plus de 200 voix, et pas à demi mot.

Une ascension fulgurante

Originaire de Fresnois-la-Montagne, cette multi-instrumentiste a fait ses premiers pas dans "The Voice Kids". Mais c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a réellement explosé grâce à des imitations bluffantes de stars de la chanson. Repérée par Patrick Sébastien, elle s'est rapidement imposée comme une artiste très surprenante.

