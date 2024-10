Granville. "C'est compliqué", "ça ne peut faire que du bien"… Les commerçants divisés sur les travaux en centre-ville

Le bruit des pelleteuses était relativement discret rue Couraye, mardi 1er octobre. Il n'empêche, les travaux de réaménagement du centre-ville de Granville pourraient poser des problèmes d'accessibilité pour les badauds. Le parking de la poste, à proximité du cours Jonville, est fermé et la situation pousse certaines voitures à rôder en quête d'une place qui se libère.

"Est-ce que je crains une baisse de fréquentation ? Bien sûr ! Dans un centre-ville, les travaux engendrent toujours des complications, estime Sophie Isabelle, de la boutique Bi.Bi. La différence peut être significative. Il faut que des choses soient mises en place, comme des stationnements gratuits, pour que les gens puissent venir facilement."

"Si ça peut embellir le centre-ville, c'est positif"

Granville vient de démarrer de lourds travaux qui concernent pas moins de sept secteurs, et qui pourraient engendrer des difficultés de circulation jusqu'au mois de novembre 2025 à certains endroits. L'ambition affichée est de végétaliser le centre-ville, et de le rendre plus accessible aux cyclistes et aux piétons. "A mon avis, ça ne peut faire que du bien. Si ça peut embellir le centre-ville, c'est positif. Je pense que si les gens ont décidé de venir, ils viendront quoi qu'il arrive", positive de son côté Hervé Renard, depuis le comptoir de Yogurt Factory.

Avec le début des travaux, il est devenu difficile de se garer en proximité de la rue Couraye.

Un peu plus haut, Ludovic Caillet, du magasin Hémisphère, pense peu ou prou la même chose. "Les travaux, il y en avait besoin. Je pense qu'on aura plus de monde après, une fois qu'ils seront terminés. Il y a eu pas mal de communication, les gens vont venir quand même, ils sont habitués à leurs petits commerçants." Le propriétaire croit remarquer une hausse des passants à pied ou à vélo.

"Les gens nous le disent, ils ne viennent pas…"

La Ville de Granville a annoncé qu'elle mettrait en place une commission d'indemnisation à destination des professionnels dont l'activité pourrait être perturbée. "En termes de fréquentation, je ne vois pas trop de gêne pour l'instant, et je ne suis pas sûr qu'il y aura un impact, balaye Patrick Dorriere, de la boutique Hittery. Les clients, s'ils sont de Granville, vont se diriger vers l'autre parking, de la Fontaine Bedeau, qui est très grand, puis ils reviendront par les petites rues annexes."

Derrière la caisse de La Belle Iloise, Julia n'est pas du même avis : "C'est compliqué. Les gens nous le disent, en saison ils ne viennent pas parce qu'il est impossible de se garer. Cela va certainement nous gêner." Les travaux divisent donc les commerçants, mais tous se l'accordent, il faudra patienter un peu avant d'émettre un jugement définitif.