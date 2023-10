[Photos]. A quoi devrait ressembler le centre-ville de Granville ?

Les travaux de réaménagement du centre-ville de Granville devraient commencer en septembre 2024. Le projet vient de passer une nouvelle étape avec la fin de la consultation des habitants. La municipalité a dévoilé, mardi 24 octobre, le résultat des votes des Granvillais entre les trois scenarios de travail proposés pour faire évoluer le cours Jonville et la place devant la mairie. Le scenario "B" a eu la faveur des 862 votants.

Le cours Jonville va devenir plus piétonnier et plus vert dans le projet de la mairie. - PRAXYS

Ce qui va changer

Avec ce scénario, la place Charles de Gaulle va devenir piétonne devant la mairie et l'ancien office de tourisme. En tout, cela représente un espace de 2 300m2. Cette partie de la ville sera surtout plus verte, puisque 161 arbres vont être plantés. Les voitures ne sont pas pour autant oubliées, avec la création de 135 places de stationnement. C'est le projet qui en proposait le plus. Les automobilistes auront une voie en sens unique au nord du cours et de la place de Gaulle. Les cyclistes auront, au sud, une piste cyclable. Le coût estimé des travaux est de 4 080 000€.

Qui a voté ? 862 personnes ont voté, 16 réponses ont été retirées car anonymes ou irrégulières. Le dépouillement s'est donc fait sur 846 votes. 74 % des votants sont des habitants de Granville qui y ont leur résidence principale, 14 % sont des résidents secondaires et 12 % des commerçants. Le mode de scrutin était le jugement majoritaire. Le scenario qui a gagné est celui qui a remporté le plus d'avis favorables de la part des votants.

Lors du vote, les habitants ont pu faire des propositions pour amender la proposition. Elles sont en cours d'étude par le comité de pilotage du projet. "Le projet d'aménagement sera finalisé début mars 2024", explique la mairie, pour des travaux en septembre.

La place Charles de Gaulle sera quasiment piétonne, juste devant la maire et l'ancien office de tourisme. - PRAXYS