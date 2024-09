Caen. Dimanche, deux courses insolites vont prendre le départ sur l'Orne

Dimanche 29 septembre, la Rad'eau Race et la Duck Race prendront le départ sur l'Orne, à Caen. Ce sont deux courses déjantées organisées par les Rives de l'Orne. Un événement à destination des familles avec sur place des quiz, des jeux gonflables et des restaurateurs pour profiter pleinement de la journée.

Ce sont 10 équipes de quatre personnes qui s'affronteront, à bord de leur propre radeau de fortune. En plus de l'amusement, les équipes les plus rapides et les plus créatives remporteront des cartes cadeaux Les Rives de l'Orne, allant de 200 à 1 000€.

La Duck Race

Cette course unique en son genre voit des milliers de canards en plastique colorés s'affronter. La Duck Race est non seulement une course amusante et excitante, mais aussi une initiative qui rassemble la communauté autour d'une cause positive. En achetant votre canard, vous contribuez directement à un projet essentiel pour la protection de l'eau à Caen. Le premier canard remportera 1 an de shopping aux Rives de l'Orne, le deuxième gagnera un saut pendulaire au Viaduc de la Souleuvre, le troisième une carte-cadeau d'une valeur de 100 euros… De nombreux lots sont à gagner.

Alexia Torretti, directrice du centre commercial des Rives de l'Orne et chargée de communication, nous parle de l'événement :