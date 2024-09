Normandie. Casser les stéréotypes de genre et mieux connaître les métiers : une convention entre la SNCF et l'académie

Une convention a été signée, mardi 24 septembre, entre la SNCF et l'académie de Normandie. L'objectif ? Faire découvrir les 150 métiers de cette société aux élèves. Un partenariat "gagnant-gagnant", pour Grégoire Forgeot d'Arc, coordinateur régional de la SNCF, et la rectrice, Christine Gavini. Pour celle-ci, cela permet aux élèves "d'ouvrir les champs des possibles, effectuer des stages, des formations, et certains iront plus loin en poursuivant leurs études dans ce domaine".

La signature s'est faite entre Grégoire Forgeot d'Arc, coordinateur régional de la SNCF (à g.), et la rectrice de l'académie, Christine Gavini (à dr.). - ©SNCF

Casser les stéréotypes

Les élèves, dès la 5e, rencontrent directement les professionnels, "en classe ou en venant dans l'entreprise, et découvrent l'environnement". Point important souligné par la rectrice : "Cela donne un sens à ce que nos élèves apprennent : ils constatent que les formules mathématiques servent par exemple à mettre un train sur les rails… ça fait écho à ce qu'ils apprennent en cours."

Enfin, ce partenariat renforce la volonté de la SNCF, comme de l'académie, de casser les stéréotypes de genre. "Les métiers techniques sont souvent perçus comme masculins, et ces rencontres montrent que des femmes les embrassent avec succès", conclut Christine Gavini.

Plus de 70 partenariats de ce type existent, entre d'autres entreprises et l'académie de Normandie.

Visite du poste d'aiguillage de Caen par des élèves de seconde. - ©SNCF