Caen. Parler de la mort ne fait pas mourir : pourquoi il faut prévoir ses obsèques

"C'est un moment qui peut être gai, convivial, assure Eric Fossey, directeur des Pompes Funèbres de France à Caen. "Ce sont ceux que je préfère", poursuit-il.

Prévoir ses obsèques est certainement difficile pour beaucoup, mais cette précaution présente pourtant de nombreux avantages. Premièrement, la personne peut identifier ce qu'elle souhaite et notamment trancher entre l'inhumation et la crémation. C'est aussi l'occasion d'entrer dans les détails : "On peut aller au-delà et choisir le faire-part, décider d'un lâcher de colombes, d'un feu d'artifice…"

Payer en avance

pour dépenser moins

Deuxième avantage : "Dégager la responsabilité de décision", avance le spécialiste. Ainsi, les proches, déjà peinés de la perte, n'ont pas à se pencher sur les détails des obsèques, tout est déjà réglé. Et puis, l'avantage est aussi financier.

En fonction de vos envies, un devis est érigé par l'entreprise, qui se calcule selon l'âge, et selon le moyen de paiement. Il est possible de payer comptant, ou bien de financer mensuellement, de la même manière qu'un crédit. "Anticiper, c'est clairement moins cher" : c'est donc une garantie de ne pas subir des prix en hausse dans quelques années, du fait de l'inflation.

En moyenne, les clients des Pompes Funèbres de France à Caen dépensent 3 400€ pour prévoir leurs obsèques, et sont âgés de 73 ans. "La question de la mort reste quand même assez tabou, surtout chez les moins de 60 ans", constate Eric Fossey. Cependant, le professionnel remarque que quelques clients plus jeunes commencent à se poser la question et poussent les portes de son enseigne. Signe d'une évolution ? "Les gens qui viennent chez nous repartent soulagées. On peut prendre notre temps, il n'y a pas d'urgence", conclut le directeur.