Alençon. Des jeunes en difficulté partis en Norvège se recentrer sur eux-mêmes

"C'était une expérience magnifique", lance Lena Ousmani. La jeune de 15 ans est partie, dans un premier groupe avec trois autres adolescents et trois encadrants, en Norvège en juin 2023 lors du séjour de rupture organisé par le service médiation de la ville d'Alençon. Ces jeunes habitent tous l'un des deux quartiers prioritaires de la ville, Courteille ou Perseigne, et chacun est suivi par un médiateur pour des difficultés scolaires ou sociales. Au-delà de la destination aux paysages de rêve, ce voyage est conçu pour leur permettre de reprendre confiance en eux, d'explorer de nouvelles perspectives de vie et de se reconnecter avec eux-mêmes et leur environnement. "Des fois, être en connexion avec la nature c'est pas mal, parce que maintenant on est toujours sur les téléphones, remarque Lena Ousmani. Sauf que quand on est arrivé là-bas : aucun réseau, aucune connexion. C'était une étape à passer et quand elle est passée, c'est juste magnifique d'être sans téléphone et d'échanger dans la vraie vie tout simplement", dit-elle dans un sourire.

Mais que fait-on alors quand on n'a pas son téléphone ? "On parle, on a des vraies discussions, on peut faire de jeux de société. C'est le vivre-ensemble tout simplement", conclut-elle. Au retour du séjour, un suivi se poursuit avec les jeunes pour les accompagner dans leurs projets. Un 2e groupe de 4 jeunes s'est rendu à la même destination à l'été 2024. La municipalité devrait reconduire le dispositif.