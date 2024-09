Caen. Normandie pour la paix : un village pour penser le monde de demain

Les jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2024, le village du Forum Normandie pour la paix rassemble des associations, des ONG, et des experts aux parc de l'Abbaye aux Dames à Caen, pour tenter de répondre à une question : "Ce monde qui nous échappe - comment gagner la paix face aux nouvelles violences ?"

Grand événement gratuit et ouvert à tous, le Forum mondial Normandie pour la Paix est devenu un véritable rendez-vous de réflexion autour des conflits mondiaux et de la construction d'une paix durable. Pendant ces deux jours, une centaine d'intervenants se réuniront pour échanger et témoigner sur cette thématique. L'inscription se fait en ligne sur le site du forum Normandie pour la Paix.