Pays Saint-Lois. Les entreprises en mal de terrains et de locaux

Comment vont économiquement le Pays Saint-Lois et la Manche ? Plutôt bien selon le taux de chômage. Dans la région, il était au premier trimestre 2024 de 7%, et 5,3% au niveau de la Manche et même encore un peu moins en fonction des territoires dans le département. Il y a un autre indicateur qui montre la bonne santé économique : le besoin des entreprises en terrain et en bâtiment.

François-Xavier Duboscq est le président de la société foncière BATCOM à Saint-Lô. Il voit les nombreux besoins des entreprises. "Il y a de l'attractivité dans le département et plus particulièrement dans la ville de Saint-Lô", assure-t-il. Il ajoute : "Les entreprises globalement restent sur le territoire. Très peu de murs commerciaux ou pour l'industrie sont disponibles."

Ecoutez l'analyse de François Xavier Duboscq Impossible de lire le son.

Parmi les bâtiments bientôt disponibles, François-Xavier Duboscq révèle que l'Espace Emeraude à Saint-Georges-Montcocq sera bientôt sur le marché, à la vente ou à la location, après environ un an de fermeture.

