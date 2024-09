Orne. Excès de vitesse : 138km/h au-dessus de la vitesse autorisée

Gendarmerie, sécurité routière. Vendredi 13 et samedi 14 septembre, les brigades motorisées d'Argentan et d'Alençon ont mené plusieurs contrôles de vitesse dans l'Orne. Les excès constatés ont conduit à des sanctions immédiates pour plusieurs conducteurs, avec notamment des retraits de permis et des mises en fourrière.